Житель Дубоссар нашел колбу с ртутью в 100 метрах от своего дома

Житель Дубоссар нашел колбу с ртутью в 100 метрах от своего дома

38-летний житель города сообщил об опасной находке правоохранителям. Мужчина пояснил, что в лесопосадке, на расстоянии около 100 метров от своего дома, он обнаружил ёмкость с ртутью.

Стеклянная колба цилиндрической формы размером 10х5 см находилась в футляре для очков. Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-спасательного подразделения Дубоссарского РОВД изъяли опасный металл и направили на экспертизу.

По данному факту проводится разбирательство, пишет mvdpmr.org.

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