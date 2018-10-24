Житель Дубоссар избил своего односельчанина до разрыва селезенки

Житель Дубоссар избил своего односельчанина до разрыва селезенки

22 октября в Центральной районной больнице был экстренно прооперирован житель села Новая Комиссаровка Дубоссарского района Приднестровья. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, у 26-летнего мужчины был обнаружен разрыв селезёнки. О пациенте медики проинформировали сотрудников милиции.

В процессе разбирательства стало известно, что столь серьёзную травму мужчина получил ещё 14 октября. Он выяснял отношения с таким же, как и он, подвыпившим односельчанином. Инцидент произошёл в доме злоумышленника, который нанёс ему удар кулаком в живот.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначен ряд экспертных исследований.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md