Житель Дубоссар до смерти избил свою жену

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Перепалка между супругами возникла поздним вечером 24 ноября. Сначала вместе пили, потом поругались. Муж жестоко избил 55-летнюю супругу. Женщина умерла.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у погибшей была закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, тупая травма грудной клетки, сломаны восемь рёбер, повреждено лёгкое. Сотрудники милиции задержали 54-летнего подозреваемого. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам соседей, распитие спиртных напитков и побои в этой семье были нередки, пишет mvdpmr.org.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело.