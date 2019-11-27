Житель Дубоссар до смерти избил свою жену

Житель Дубоссар до смерти избил свою жену

Перепалка между супругами возникла поздним вечером 24 ноября. Сначала вместе пили, потом поругались. Муж жестоко избил 55-летнюю супругу. Женщина умерла.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у погибшей была закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, тупая травма грудной клетки, сломаны восемь рёбер, повреждено лёгкое. Сотрудники милиции задержали 54-летнего подозреваемого. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам соседей, распитие спиртных напитков и побои в этой семье были нередки, пишет mvdpmr.org.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело.

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