Житель Дрокии, зарезавший в пьяной ссоре приятеля, добровольно сдался полиции

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Молодой человек обратился в полицию после того, как убил своего приятеля, с которым распивал спиртные напитки. Трагический инцидент произошёл вчера вечером в селе Никорень Дрокиевского района.

22-летний парень позвонил в полицию и сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что зарезал своего знакомого. Он рассказал, что прошлой ночью жертва пригласила его в гости. Мужчины распивали алкоголь до поздней ночи. Впоследствии между ними разразился конфликт, пишет deschide.md. Гость взял нож и нанёс хозяину дома 3-4 удара в грудь. В результате полученных ранений 21-летний мужчина скончался.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.