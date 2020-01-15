Житель Дрокии пытался пересечь таможню с оружием в багажнике

0

Пограничники при помощи служебной собаки обнаружили в сумке гражданина огнестрельное оружие и боеприпасы без сопроводительных документов. Инцидент произошёл вчера на контрольно-пропускном пункте “Костешты”.

На въезде в страну пограничники остановили транспортное средство Mercedes Sprinter с молдавскими регистрационными номерами. В результате проверки ​​в багажнике была обнаружена пластиковая коробка, в которой находился пистолет, зарядное устройство и патроны разных калибров.

Владелец авто, 66-летний житель города Дрокия, рассказал, что приобрёл товар в Италии, однако не смог представить никаких документов, подтверждающих сказанное. По его словам, он не знал, что ему понадобятся документы для пересечения государственной границы с оружием.

В результате оружие и боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.