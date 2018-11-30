Житель Дрокии попал в руки полиции после того, как напал и ограбил прохожего в Чадыр-Лунге

Сотрудники Инспектората полиции Чадыр-Лунга провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых злоумышленник был пойман по горячим следам.

Как сообщает Управление полиции Гагаузии, инцидент произошёл 23 ноября в Чадыр-Лунге, приблизительно в 16.00. Неизвестный, осознавая преступный характер своих действий, напал на 45-летнего местного жителя, применил к нему физическое насилие и повалил на землю, после чего открыто похитил из его карманов удостоверение личности, 50 леев и мобильный телефон марки Samsung. Общая сумма ущерба составила 1 000 леев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее преступление было установлено по горячим следам. Им оказался 35-летний житель села Хэснэшений Марь Дрокиевского района. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.