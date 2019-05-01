Житель Дрокии покончил с собой из-за долгов

Житель Дрокии покончил с собой из-за долгов

41-летний мужчина был найден повешенным в собственном доме. Инцидент произошёл в селе Пелиния Дрокиевского района.

Труп мужчины обнаружила мать погибшего. По словам местных жителей, мужчина решил свести счёты с жизнью из-за долгов перед банком, пишет jurnal.md со ссылкой на nordnews.md.

Известно, что погибший не оставил прощальной записки. На его теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md