Житель Дрокии покончил с собой из-за долгов

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41-летний мужчина был найден повешенным в собственном доме. Инцидент произошёл в селе Пелиния Дрокиевского района.

Труп мужчины обнаружила мать погибшего. По словам местных жителей, мужчина решил свести счёты с жизнью из-за долгов перед банком, пишет jurnal.md со ссылкой на nordnews.md.

Известно, что погибший не оставил прощальной записки. На его теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.