Житель Дондюшан украл государственный флаг со здания райсовета в воспитательных целях

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Мужчина украл государственный флаг, установленный у здания районного совета Дондюшан, а потом отправился с ним в полицию.

По словам 33-летнего хулигана, в момент кражи он находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет canal2.md. На такой поступок он решился, чтобы проучить охранника, который, по словам хулигана, спит на рабочем месте. Полиция завела административное дело по факту хулиганства. Мужчине грозит штраф в размере до 1 500 или неоплачиваемый труд на пользу общества.

– По его словам, конфликт не был настолько серьёзным, сколько он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему показалось странным, что охранник не принял мер, когда он гулял по территории райсовета, – сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Дондюшан Светлана Талпэ.