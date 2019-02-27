Житель Чимишлийского района бесследно пропал: отчаявшиеся родственники просят помощи (ФОТО)

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79-летний житель села Селемет Чимишлийского района вышел из дома и до сих пор не вернулся. Родственники никак не могут его найти, поэтому обратились за помощью.

Дамиан Ешану ушёл из дома 24 февраля и до сих пор не вернулся. Последний раз его видели 25 февраля в соседнем селе. По словам родственников, пожилой мужчина страдает потерей памяти, пишет jurnal.md. В день исчезновения пенсионер был одет в коричневый свитер, синие штаны, на голове – чёрная кепка, а обут в ботинки чёрного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просят звонить по номеру 067596339 или сообщать правоохранительным органам.