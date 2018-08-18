Житель Чадыр-Лунги отправился угарным газом от камина

Мужчину госпитализировали в бессознательном состоянии в местную больницу.

Как пишет gagauzinfo.md, 60-летний житель муниципия решил высушить личные вещи, не выходя из своей квартиры. Для этого он включил электрический камин и развесил на нем одежду. От контакта с раскаленным камином вещи начали тлеть, а квартиру наполнил едкий дым.

От накопившегося угарного газа мужчина потерял сознание. Прибывшие на место спасатели ликвидировали очаг возгорания. Врачи диагностировали у пострадавшего отравление угарным газом и доставили его в больницу.

Источник также отмечает, что мужчина страдает шизофренией и мог не осознавать последствия своих действий.