Житель Бричан умер после драки за 50 леев: убийцу отправили за решётку на 9 лет

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Вчера, 9 сентября, состоялось заседание суда по делу об убийстве жителя Бричан. Прокурорам удалось доказать, что подсудимый до смерти забил своего собутыльника. За содеянное он был приговорён к 9 годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в день убийства осужденный употреблял спиртные напитки вместе с товарищем из села Бричанского района. Когда запас алкоголя закончился, он отправил собутыльника за «добавкой» в магазин и дал ему 50 леев. Мужчин взял деньги, но вернулся с магазина ни с чем. Обиженный «спонсор» решил наказать товарища и нанёс ему множественные удары руками и ногами. На следующий день пострадавший скончался.

Вчера, 9 сентября, состоялось заседание суда по данному делу, в результате которого обвиняемый был признан виновным. Он был приговорён к 9 годам и 90 дням лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа. Кроме этого, убийцу обязали выплатить моральный ущерб в размере 10 000 леев, а также вернуть 50 000 леев, потраченные родственниками на погребение умершего.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в высшей инстанции.