Житель Бричан отсидит 4 года в тюрьме за хранение и распространение наркотиков

0

Суд Единец вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего жителя села Медвежа Бричанского района. Прокурорам удалось доказать, что мужчина хранил и распространял наркотические вещества в крупных размерах.

17 и 29 июля этого года обвиняемый продал полицейскому под прикрытием марихуану. Впоследствии сотрудники прокуратуры провели обыски в его доме, где обнаружили “товар”.

Мужчина, ранее судимый за кражу, сознался в содеянном. Суд приговорил его к тюремному заключению сроком на 4 года.