Житель Бричан, ограбивший и убивший односельчанку, проведёт в тюрьме 18 лет

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Житель Бричанского района был приговорён к 18 годам лишения свободы за грабёж и умышленное убийство соседки. Преступления были совершены 5 ноября 2016 года в селе Безеда Бричанского района.

Подсудимый проник в дом соседки и стал вымогать деньги, которые женщине присылала дочь из-за границы. Получив отказ, мужчина с особой жестокостью избил жертву, а затем, чтобы скрыть следы преступления, поджёг дом. В результате жертва получила серьёзные травмы и ожоги, несовместимые с жизнью.

После убийства 25-летний преступник покинул страну и был объявлен в розыск. Примерно через год его задержали на территории Российской Федерации и экстрадировали весной прошлого года в Молдову.

Прокуроры просили для подсудимого пожизненного заключения. Они будут оспаривать приговор первой инстанции, который считают слишком мягким.