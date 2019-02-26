Житель Бричан, ограбивший и убивший односельчанку, проведёт в тюрьме 18 лет

Житель Бричан, ограбивший и убивший односельчанку, проведёт в тюрьме 18 лет

Житель Бричанского района был приговорён к 18 годам лишения свободы за грабёж и умышленное убийство соседки. Преступления были совершены 5 ноября 2016 года в селе Безеда Бричанского района.

Подсудимый проник в дом соседки и стал вымогать деньги, которые женщине присылала дочь из-за границы. Получив отказ, мужчина с особой жестокостью избил жертву, а затем, чтобы скрыть следы преступления, поджёг дом. В результате жертва получила серьёзные травмы и ожоги, несовместимые с жизнью.

После убийства 25-летний преступник покинул страну и был объявлен в розыск. Примерно через год его задержали на территории Российской Федерации и экстрадировали весной прошлого года в Молдову.

Прокуроры просили для подсудимого пожизненного заключения. Они будут оспаривать приговор первой инстанции, который считают слишком мягким.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md