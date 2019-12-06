Житель Бричан, напавший на сотрудника Пограничной полиции, находится под домашним арестом

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Генеральная прокуратура объявила сегодня о назначении наказания в виде домашнего ареста на 20 дней в отношении 35-летнего жителя села Ларга Бричанского района, который применил насилие к сотруднику Пограничной полиции.

Заключение было вынесено районным судом Единец в четверг, 4 декабря. На основании доказательств, представленных прокурорами, обвиняемому грозит штраф в размере 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы до 180 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, 26 ноября мужчина, будучи за рулём Nissan Pathfinder, в котором находились ещё четыре пассажира, намеренно применил насилие к сотруднику полиции. Он также проходит по другим уголовным делам: контрабанда, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а также хулиганство.