Житель Ботаники нашел в подвале дома гранату

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Боевая граната Ф-1 была обнаружена в подвале жилого дома на улице Четатя Албэ в столичном секторе Ботаника.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, звонок в службу 112 поступил сегодня в 13.00. Мужчина сообщил, что обнаружил во время уборки в подвале объект, похожий на гранату. На место ЧП прибыли сапёры. Зона была оцеплена, передаёт publika.md.

Найденный предмет действительно оказался боевой гранатой. Боеприпас был обезврежен и отправлен на экспертизу.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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