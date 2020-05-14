Житель Ботаники нашел в подвале дома гранату

Боевая граната Ф-1 была обнаружена в подвале жилого дома на улице Четатя Албэ в столичном секторе Ботаника.
По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, звонок в службу 112 поступил сегодня в 13.00. Мужчина сообщил, что обнаружил во время уборки в подвале объект, похожий на гранату. На место ЧП прибыли сапёры. Зона была оцеплена, передаёт publika.md.
Найденный предмет действительно оказался боевой гранатой. Боеприпас был обезврежен и отправлен на экспертизу.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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