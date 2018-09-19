Житель Бэлэбэнешть убил бывшую любовницу ударом по голове и закопал во дворе собственного дома

Прокуратура Криулянского района завершила и передала в суд уголовное дело по обвинению жителя села Бэлэбэнешть в преднамеренном убийстве своей бывшей сожительницы и незаконном хранении оружия.

Трагедия произошла в ночь с 30 на 31 мая. О случившемся стало известно спустя несколько дней, когда в правоохранительные органы обратилась подруга убитой, заявив о ее исчезновении.

В рамках начатого расследования оперативная группа направилась по месту жительства бывшего сожителя женщины. В то время, как мужчина прятался в доме, прокурор обнаружил во дворе его дома участок свежевыкопанной земли. Там лежал труп пропавшей женщины. Преступника схватили на месте.

– 38-летняя жертва, находясь дома у своего бывшего сожителя, поссорилась с ним. В результате конфликта обвиняемый жестоко ударил ее по голове, из-за чего женщина скончалась на месте. Для того, чтобы скрыть следы преступления, на следующий день мужчина закопал труп в собственном дворе, а вещи и телефон женщины сжег, – сообщили в Генеральной прокуратуре.

Во время обысков дома у подозреваемого были найдены три патрона из категории летального оружия, которыми он обладал незаконно. Будучи заслушанным прокурорами, 48-летний мужчина признал свою вину. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.