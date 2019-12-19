Житель Бешалмы госпитализирован с серьёзными ожогами

Житель Бешалмы госпитализирован с серьёзными ожогами

Один из жителей села Бешалма едва не погиб во время проведения покрасочных работ. Инцидент произошёл в субботу, 14 декабря.

По данным gagauzinfo.md, пострадал 55-летний мужчина. Во время покрасочных работ он испачкал в горючей жидкости одежду. Закурив, он проявил невнимательность, и его одежда загорелась. Быстро потушить пламя не удалось, пострадавший получил серьёзные ожоги лица, шеи рук и груди.

“Скорая” доставила мужчину в районную больницу Комрата. Обстоятельства выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md