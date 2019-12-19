Житель Бешалмы госпитализирован с серьёзными ожогами

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Один из жителей села Бешалма едва не погиб во время проведения покрасочных работ. Инцидент произошёл в субботу, 14 декабря.

По данным gagauzinfo.md, пострадал 55-летний мужчина. Во время покрасочных работ он испачкал в горючей жидкости одежду. Закурив, он проявил невнимательность, и его одежда загорелась. Быстро потушить пламя не удалось, пострадавший получил серьёзные ожоги лица, шеи рук и груди.

“Скорая” доставила мужчину в районную больницу Комрата. Обстоятельства выясняются.