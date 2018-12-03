Ушел не с пустой рукой: житель Бендер “прихватил” с работы сварочный аппарат

Сотрудники уголовного розыска УВД города Бендеры задержали сотрудника одного из городских предприятий, который в ночь на 24 ноября украл из складского помещения сварочный аппарат.

На следующий день 38-летний мужчина продал украденный аппарат фирмы «Procraft» своему приятелю за 400 приднестровских рублей. Но и на этом правонарушитель не остановился. Через несколько дней, 29 ноября, он похитил с места работы электродвигатель, собираясь продать его аналогичным образом, пишет mvdpmr.org.

Правоохранительным органам удалось задержать злоумышленника. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.