Житель Бендер разбился при падении с балкона

47-летний мужчина выпал с балкона своей квартиры, расположенной на 4-ом этаже.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пострадавший, который был доставлен бригадой скорой помощи в Центральную городскую больницу, скончался в реанимационном отделении. Травмы, полученные им в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью.

Стражи правопорядка не обнаружили в квартире погибшего следов борьбы. Известно, что горожанин проживал один, вёл асоциальный образ жизни.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.