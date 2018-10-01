Житель Бендер разбился при падении с балкона

Житель Бендер разбился при падении с балкона

47-летний мужчина выпал с балкона своей квартиры, расположенной на 4-ом этаже.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пострадавший, который был доставлен бригадой скорой помощи в Центральную городскую больницу, скончался в реанимационном отделении. Травмы, полученные им в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью.

Стражи правопорядка не обнаружили в квартире погибшего следов борьбы. Известно, что горожанин проживал один, вёл асоциальный образ жизни. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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