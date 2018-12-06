Житель Бендер пытался обменять в банке найденные во время отпуска фальшивые 100 долларов

Мужчина обратился в одно из отделений ЗАО «Приднестровский Сбербанк». Он просил проверить на подлинность имевшуюся у него валюту – 100 долларов США.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, специалисты финансового учреждения обнаружили ряд признаков подделки: бумага, из которой была изготовлена банкнота, не соответствовала стандарту, отсутствовали водяные знаки. О выявленной фальшивке работники банка сообщили в милицию. По учётам информационного центра УВД города Тирасполь, купюра с вышеуказанной серией не значится.

Сотрудникам банка мужчина пояснил, что нашёл доллары в Санкт-Петербурге. Этим летом он посещал северную столицу России во время своего отпуска.

Обстоятельства инцидента выясняются.