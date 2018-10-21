Житель Бендер попытался ограбить детский магазин средь бела дня

Житель Бендер попытался ограбить детский магазин средь бела дня

Неизвестный гражданин незаметно снял со стойки для одежды четыре костюма и попытался уйти.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, мужчину с похищенным имуществом заметила продавец. Она закричала и потребовала вернуть украденное. Бросив детскую одежду, злоумышленник сбежал. О случившемся потерпевшая сообщила в милицию.

В результате проведённых мероприятий была установлена личность грабителя. Им оказался 42-летний ранее судимый житель города, страдающий наркотической зависимостью.

По факту произошедшего проводится разбирательство, местонахождение подозреваемого устанавливается.

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