Житель Бендер попытался ограбить детский магазин средь бела дня

Неизвестный гражданин незаметно снял со стойки для одежды четыре костюма и попытался уйти.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, мужчину с похищенным имуществом заметила продавец. Она закричала и потребовала вернуть украденное. Бросив детскую одежду, злоумышленник сбежал. О случившемся потерпевшая сообщила в милицию.

В результате проведённых мероприятий была установлена личность грабителя. Им оказался 42-летний ранее судимый житель города, страдающий наркотической зависимостью.

По факту произошедшего проводится разбирательство, местонахождение подозреваемого устанавливается.