Житель Бендер едва не лишился руки на работе

Житель Бендер едва не лишился руки на работе

22 ноября 27-летнему жителю Бендер понадобилась помощь врачей после того, как с ним случился неприятный инцидент на производстве.

Как оказалось, мужчина работал на одном из местных предприятий по производству полуфабрикатов. Во время рабочего процесса его рука застряла в промышленном тестомесе.

Чтобы освободить пострадавшего, спасателям понадобилось полтора часа. Аппарат пришлось распиливать «болгаркой».

Как выяснилось, один из работников цеха услышал крики о помощи. Он бросился помогать коллеге и сразу выключил тестомес, после чего вызвал спасателей, пишет mvdpmr.org.

Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Обстоятельства инцидента выясняются.

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