Житель Бендер едва не лишился руки на работе

22 ноября 27-летнему жителю Бендер понадобилась помощь врачей после того, как с ним случился неприятный инцидент на производстве.
Как оказалось, мужчина работал на одном из местных предприятий по производству полуфабрикатов. Во время рабочего процесса его рука застряла в промышленном тестомесе.
Чтобы освободить пострадавшего, спасателям понадобилось полтора часа. Аппарат пришлось распиливать «болгаркой».
Как выяснилось, один из работников цеха услышал крики о помощи. Он бросился помогать коллеге и сразу выключил тестомес, после чего вызвал спасателей, пишет mvdpmr.org.
Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Обстоятельства инцидента выясняются.
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