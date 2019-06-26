Житель Бельц свёл счёты с жизнью из-за ссоры с возлюбленной

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46-летний бельчанин поссорился со своей девушкой, в результате чего она решила прекратить отношения. В итоге покинутый мужчина решился на суицид.

Бездыханное тело мужчины было найдено в его квартире, пишет deschide.md. Соседи вызвали полицию после того, как почувствовали неприятный запах, исходящий из квартиры жертвы.

По словам Евгении Молчанов, пресс-секретаря ИП Бельц, труп мужчины был обнаружен вчера. Погибший находился взаперти около трёх дней. Медики не обнаружили на теле погибшего признаков насильственной смерти.

Соседи вызвали полицию после того, как почувствовали неприятный запах на лестничной площадке. Когда они вошли внутрь, увидели повешенного хозяина. Прибывшая на место происшествия возлюбленная погибшего рассказала правоохранителям, что три дня назад между ней и жертвой вспыхнул конфликт, после которого она ушла, – прокомментировала случившееся Молчанов.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.