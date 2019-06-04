Житель Бельц сгорел в собственном гараже из-за непотушенной сигареты

Житель Бельц сгорел в собственном гараже из-за непотушенной сигареты

62-летний мужчина из Бельц погиб в собственном гараже вчера вечером. Обугленный труп был обнаружен пожарными во время тушения.

По предварительным данным, владелец гаража распивал алкогольные напитки вместе с приятелем, пишет baltionline.md со ссылкой на tvn.md. Последний ушёл домой, а хозяин решил остаться на ночь в гараже.

Два пожарных расчёта боролись с огнём почти 40 минут. Обугленное тело мужчины было найдено в гараже на автомобильном сиденье. Согласно предварительной версии, пожар вспыхнул из-за непотушенной сигареты.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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