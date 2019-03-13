Житель Бельц попал в больницу с переломом из-за сильного ветра

Житель Бельц попал в больницу с переломом из-за сильного ветра

20-летний молодой человек из Бельц пострадал в результате шквального ветра, который наблюдался в понедельник на всей территории страны.

На него упал кусок кровли, сорвавшийся со здания одной из швейных фабрик города. Бельчанин был доставлен в отделение травматологии в местной больнице. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом левой нижней конечности. На данный момент мужчина выписан и находится на амбулаторном лечении, передаёт tvn.md.

Напомним, что сильный ветер в понедельник утром повалил десятки деревьев и опорных столбов в Бельцах. Также были повреждены крыши многих домов и троллейбусные линии.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md