Житель Бельц попал в больницу с переломом из-за сильного ветра

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20-летний молодой человек из Бельц пострадал в результате шквального ветра, который наблюдался в понедельник на всей территории страны.

На него упал кусок кровли, сорвавшийся со здания одной из швейных фабрик города. Бельчанин был доставлен в отделение травматологии в местной больнице. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом левой нижней конечности. На данный момент мужчина выписан и находится на амбулаторном лечении, передаёт tvn.md.

Напомним, что сильный ветер в понедельник утром повалил десятки деревьев и опорных столбов в Бельцах. Также были повреждены крыши многих домов и троллейбусные линии.