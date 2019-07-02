Житель Бельц получил срок за распространение детской порнографии

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27 июня суд Бельц вынес приговор мужчине, который на своём компьютере хранил и распространял детскую порнографию. Занимался он этим в течение 5 лет.

Согласно судебному решению, мужчина распространял порнографические материалы с участием детей с 2012 по 2017 год, пишет esp.md. За это время он выложил 628 нелегальных фото и видео.

Отследить распространителя удалось благодаря международным полицейским базам данных, созданным специально для борьбы с детской порнографией. Во время обысков в его квартире были обнаружены два жёстких диска с незаконными порнографическими материалами.

Сам подсудимый лишь частично признал вину, пишет источник. Несмотря на это, в суде его вина была полностью доказана. В итоге обвиняемому дали 2 года условно с запретом занимать должности, связанные с информационными технологиями, сроком на 2 года. Также мужчине предстоит выплатить судебные издержки в размере 6,3 тыс. леев.