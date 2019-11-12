Житель Бельц получил наказание за “пьяную” кражу из полицейского участка

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Бельчанина приговорили к тюремному сроку за кражу из одного из полицейских участков города. Приговор усугубило и дело о насилии в семье, по которому мужчина проходил ранее.

Как пишет esp.md, мужчина совершил кражу в конце февраля этого года. Он зашёл в полицейский участок и украл оттуда куртку и дамскую сумочку. Вещи принадлежали уборщице, которая заметила пропажу и оповестила участкового.

Уголовное дело за кражу было объединено с другим делом, заведённым на имя бельчанина. Ранее его привлекали за неисполнение мер защиты жертвы насилия в семье. В феврале 2019 года его обязали держаться подальше от жены. Однако в середине апреля мужчина проник в совместное жильё и избил супругу, пишет источник.

На процессе подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он попросил назначить ему наказание в виде общественных работ, пообещав возместить ущерб за кражу. Мужчина пояснил, что преступление совершил спонтанно, на фоне алкогольного опьянения. По второму случаю мужчина рассказал, что ему негде было переночевать, а с супругой он помирился.

Тем не менее приговор был более жёстким, чем надеялся фигурант дела, – один год тюрьмы.