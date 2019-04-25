Жить надоело: безответственный водитель проехал по железнодорожным путям всего в нескольких метрах от поезда (ВИДЕО)

0

Безответственный водитель микроавтобуса объехал закрытый шлагбаум и проехал по железнодорожным путям буквально в нескольких метрах от приближающегося поезда. Инцидент произошел на днях в городе Басарабяска.

Видео снял и выложил в социальные сети случайный свидетель. В НИП уже зарегистрировали этот случай. Водителя предстоит идентифицировать. Согласно закону, ему грозит штраф в размере до 4 500 леев или арест на 15 суток, пишет canal3.md.

Пока неизвестно, находились ли в микроавтобусе пассажиры. За подобные действия водителя, скорее всего, лишат прав на срок до 3 лет.