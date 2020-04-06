Жилой дом на 386 квартир в Ставченах помещен на карантин до 20 апреля

Жилой дом на 386 квартир в Ставченах, расположенный по улице Унирий, 20, был помещен на карантин на 14 дней – до 20 апреля. Решение было принято после того, как у одного из жильцов был подтвержден коронавирус.

Согласно пресс-релизу примарии Ставчен, администратор дома будет следить за соблюдением необходимых мер защиты и сообщать уполномоченным органам о возможных нарушениях со стороны граждан. За соблюдением карантинного режима и других ранее принятых центральными и местными властями будут следить и сотрудники полиции.

Примария Ставчен сообщает, что до 3 апреля в пригороде было подтверждено 4 случая коронавируса. Один человек вылечился. 265 находятся на самоизоляции, за ними следят на дому, а 55 – на карантине, пишет unimedia.info.

Напомним, что на карантин помещены и жилой дом в столице, на Буюканах, а также общежитие Аграрного университета.

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