Жилищный фонд Кишинева не полностью готов к отопительному сезону

Жилищный фонд Кишинева не полностью готов к отопительному сезону

Жилищный фонд муниципия Кишинева готов к холодному сезону в размере 75% относительно многоэтажных жилых домов, управляемых муниципальными предприятиями, и 62% для многоэтажных жилых домов, управляемых ассоциациями и кооперативами. Данные были представлены заместителем начальника Главного жилищно-коммунального управления Геннадием Дубицей, передает ipn.md. 

Как отмечает источник, профилактика инженерных систем в жилых зданиях, управляемых муниципальными предприятиями, осуществлена в размере 99%. Почти на 60% проведены соответствующие работы на уровне домов, подведомственных ассоциациям и кооперативам. Гидравлическая проверка  выполнена на 96% и 46% соответственно.

Чиновник также рассказал, что до сих пор было подписано почти 400 технических паспортов и многоэтажные жилые дома подготовлены для получения тепла. Отметим, что в прошлом году отопительный сезон в Кишиневе стартовал 9 октября.

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