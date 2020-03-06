Жильцы вместе с управдомами могут регулировать потребление теплоэнергии

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АО “Termoelectrica” рекомендует управляющим домами и жильцам регулировать при необходимости потребление тепловой энергии.

Как пишет moldpres.md, управление инженерной системой дома входит в обязанности управдома. По согласованию с жильцами управдомы могут приостановить подачу тепла в течение дня или ночи, регулируя потребление теплоэнергии.

Таким образом, как пояснили представители компании, потребители могут сами решать, когда им подключаться или отключаться от услуг по теплоснабжению.