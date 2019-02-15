Жильцы сделали, демократы выдали за свое: Одинцов разоблачил “фапте, ну ворбе” от кандидата от ДПМ (ВИДЕО)

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Наглую ложь кандидата Демократической партии по одномандатному округу №25 в Кишиневе Виктора Мындру раскрыл кандидат Партии социалистов по этому же округу Александр Одинцов. В своем предвыборном ролике Мындру отчитался о якобы решении целого ряда проблем жителей данного округа. Проблемы действительно были решены, вот только задолго до начала избирательной кампании, и самими людьми, за их же счет.

Так, например, в своем ролике Мындру сообщил о ремонте крыш по Хынчештскому шоссе, 20. Однако на самом деле работы еще летом выполнил ЖЭК №10, и кандидат ДПМ к этому не имел никакого отношения.

На другом кадре демократ сообщает о ремонте ступенек, ведущих во второй подъезд дома по улице Лэпушней, 20, хотя на самом деле на кадрах второй подъезд дома по адресу Георге Асаки, 63. И здесь снова мимо. В случае с Асаки, работы выполнили сотрудники претуры сектора Центр за счет жителей, а на Лэпушней и вовсе сами люди, за свой счет. Об этом в беседе с Одинцовым сообщили сами граждане.

В свой “актив” Мындру записал и покраску подъезда по адресу Георге Асаки, 11/1. Это действительно произошло после визита кандидата, вот только покрашен был подъезд лишь до второго этажа.

– Я даже не знаю, как комментировать тот факт, что кандидат от ДПМ по округу №25 использует факты ремонта, которые люди сделали за свой счет, скидываясь всем подъездом. Вот вам конкретные “фапте, ну ворбе” от ДПМ. Не верьте никому, голосуйте за звезду, – подытожил социалист.