Жильцы пострадавшего от взрыва дома на Рышкановке вернулись в родные стены

Жители дома, пострадавшего от взрыва, наконец могут вернуться в свои квартиры. Дом подключен к тепловой сети и электричеству, налажена канализация. Исключением стали лишь 10 наиболее пострадавших квартир: их владельцам придётся подождать до конца месяца.

Одна из жильцов, Нина Декуш, спешит увидеть свою квартиру на Московском проспекте. 63-летняя женщина провела почти два месяца у родственников, и теперь с нетерпением ждет возвращения домой.

Прихожу сюда один или два раза в неделю. Вытираю пыль, готовлюсь к возвращению. Хорошо, что было, где разместиться, но свой дом — самый лучший, – говорит женщина.

По данным властей, ремонтные работы продолжаются в 10 самых повреждённых квартирах. Также идёт ремонт помещений общего пользования на всех этажах, передаёт trm.md.