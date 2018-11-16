Жильцы одного из бельцких домов замерзают без тепла в квартирах (ВИДЕО)

В самом центре Бельц жители одного из домов буквально замерзают от холода. Им ещё не дали тепло из-за старой системы отопления, нуждающейся в ремонте.

По словам жильцов, из-за дикого холода им приходится ходить по квартире в верхней одежде и ночевать у родственников. Особенно тяжело отсутствие тепла переносят дети и старики, пишет protv.md.

Замерзающие бельчане говорят, что система отопления дома очень старая и нуждается в ремонте. Этим должен заниматься управляющий, которого не могут найти уже несколько недель.

По словам поставщика тепла, решение проблемы с системой отопления затруднено потому, что только у управляющего имеется доступ к подвалу.