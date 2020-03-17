Жильцы некоторых домов на Буюканах и Рышкановке останутся без электричества (СПИСОК)

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 17 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Т. Чорба 1 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 26, 28/8 – с 09:00 до 13:00.

ул. Мачилор 18, 35 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.