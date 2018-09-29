Жильцы двух домов в Вадул-луй-Водэ уже более 2 недель живут без воды из-за аварии

Воду в кранах отключили ещё 2 недели назад из-за прорыва трубы. Неполадки до сих пор не устранены, поэтому людям приходится как-то выкручиваться. Самый сильный удар ощутили пенсионеры и семьи с маленькими детьми.

В такой сложной ситуации оказались около 300 жителей двух домов в пригороде Вадул-луй-Водэ, пишет canal3.md. Люди жалуются, что им приходится ежедневно приносить воду в бутылках, чтобы была возможность элементарно приготовить.

– Муж приносит ежедневно 6 бутылей по 6 литров воды. До следующего утра не остаётся ни капли и ему вновь приходится идти в город, – – Очень сложно справляться. В колодезной воде много хлорки, поэтому даже её мы не можем использовать, но берём хотя бы для туалета, – жалуются жильцы домов.

По словам жителей пригорода, местная насосная станция уже давно устарела и постоянно выходит из строя. Примар в свою очередь утверждает, что уже нанял людей, которые работают над устранением аварии.

– Случился очень серьёзный прорыв подземной канализации, который сложно было локализовать. Мы со своей стороны предоставили необходимые для устранения неполадок оборудования, – говорит примар Вадул-луй-Водэ Юрий Онофрейчук.

Местные жители утверждают, что их система водоснабжения давно требует обновлений. По словам примара, на установку новой системы потребуется 3 млн леев – деньги, которые он пытается получить в качестве финансирования уже около 3 лет.

– Я обращалась к представителям Apă-Canal с просьбой, чтобы они нам предоставили воду, но они нам отказали, потому что у нас нет централизованной канализации, – сообщила председатель Ассоциации жильцов Людмила Горе.