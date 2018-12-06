Жильцы дома на Рышкановке, пострадавшего от взрыва, встретят праздники в родных стенах (ФОТО)

Жильцы дома на Рышкановке, пострадавшего от взрыва, встретят праздники в родных стенах (ФОТО)

Жители многоэтажки, пострадавшей от взрыва, сегодня могут вернуться домой. 116 из 126 квартир уже могут быть заселены, а в 10 более всего пострадавших квартирах – с 14 по 17 этаж – заканчиваются ремонтные работы.

По словам представителей компании, проводившей восстановительные работы, благодаря правильной организации удалось завершить ремонт всего за два месяца. Было задействовано 6 технических бригад, которые изо всех сил старались, чтобы люди смогли вернуться домой накануне праздников, передаёт tvrmoldova.md.

Напоминаем, что взрыв прогремел в жилом доме на Московском проспекте в начале октября. В результате трагедии погибли 5 человек, включая 4-летнего ребёнка.

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