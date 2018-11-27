Жильцы дома на Буюканах в отчаянии: входную дверь заблокировали из-за строительства фитнес-зала

Десятки жителей многоквартирного дома на улице Е. Кока 17/1 сектора Буюкань жалуются на то, что входная дверь в здание была приватизирована, и людям приходится идти в обход, чтобы попасть к себе домой. В ряде инстанций им ответили, что всё делается в рамках закона.

В данный момент дверь у главного входа заблокирована. Жители дома утверждают, что участок был приватизирован под строительство фитнес-центра. Люди опасаются, что окажутся запертыми в здании в случае форс-мажора, передаёт unimedia.info.

Жители считают, что у них просто “украли” право на общедомовые помещения. Тем не менее, на жалобы граждан глава кишиневского управления по чрезвычайным ситуациям Виталие Грабовски ответил, что главная дверь может быть заблокирована, и жильцы могут использовать другой, дополнительный вход.

В настоящее время строительные работы в жилом доме остановлены. В 15-этажном здании проживает более 300 человек.