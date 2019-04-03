Жильцов загоняют в кондоминиумы

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О нереальных условиях регистрации новой формы управления жилфондом

Ещё в начале 2000-х, когда был принят первый закон о кондоминиуме, власти говорили о необходимости передать жилой фонд из управления государства Ассоциациям владельцев приватизированных квартир (АВПК). Однако большая часть жилфонда (67%) осталась на балансе ЖЭКов. Сегодня вновь поставлен вопрос о смене формы управления жильём в РМ.

Припугнуть, чтобы подстегнуть

В ноябре 2018 года парламент принял новый Закон о кондоминиуме. Среди ряда нововведений предусматривается и создание Ассоциации владельцев в кондоминиуме (АВК) вместо обворованных ЖЭКов, изживших себя жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и АВПК. И хотя документ ещё не промульгирован президентом, уже появилась доселе никому не известная НПО, которая, как выясняется, даже получила грант на предоставление консультационных и обучающих услуг.

Речь идёт о патронатной «Ассоциации совладельцев в кондоминиуме», которая 12 марта на пресс-конференции объявила о том, что готова бесплатно рассказать управляющим домами о процедуре реорганизации жилфонда. Первый этап проекта предусматривает проведение двух инструктажей для домоуправленцев сектора Ботаника. Один семинар прошёл 16 марта, второй намечен на 20 апреля в претуре микрорайона. На втором этапе, запланированном на октябрь, инструктировать и консультировать будут председателей будущих АВК сектора Боюканы.

Ладно если бы энпэошники только консультировали администраторов организуемых кондоминиумов, но они со старта их запугивают, рассказывая об ожидающих негативных последствиях в том случае, если они не сменят форму управления в отведённый законом срок.

Исполнительный директор этой самой патронатной ассоциации Януш Кушнир заметил, что проект был разработан Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты и предназначен для тех, кто желает узнать, какова правильная процедура перехода к новой форме управления жилфондом.

– Хорошо было бы провести реорганизацию самостоятельно, потому что по закону, если жильцы дома или управляющий, или административный совет не начнут эту процедуру, тогда должно будет вмешаться государство. В этом случае юридическое лицо исключат из кадастра, а мэрия Кишинёва на конкурсной основе назначит в каждый из многоквартирных домов профессионального управляющего – человека со стороны, без учёта мнения проживающих в этих многоэтажках людей, – припугнул Я. Кушнир.

«Власти должны разработать программу по передаче зданий из ведения муниципия владельцам квартир. Нужно предусмотреть в бюджете Кишинёва финансовые средства на инвентаризацию, паспортизацию домов, а также для поддержания процесса организации кондоминиумов в каждом доме».

Семь кругов ада

Как стало известно «АиФ в Молдове», многие владельцы квартир не стали дожидаться, когда заработает новый закон, и пытаются зарегистрировать кондоминиум, опираясь на положения действующего законодательства. Оказалось, чтобы зарегистрировать ассоциацию владельцев в кондоминиуме, нужно пройти семь кругов ада.

Из рассказа новоизбранного председателя АВК Светланы М. (собеседница «АиФ в Молдове» согласилась дать комментарий на условиях анонимности. – Прим. ред.), жильцы дома, услышав о возможности поменять форму управления и самостоятельно, по-хозяйски распоряжаться собственными деньгами, даже обрадовались. В Регистрационной палате (РП) Светлана взяла список необходимых документов, быстро собрали 2/3 подписей жильцов, подготовили все протоколы и бумаги, но понадобилось несколько попыток, чтобы их сдать. Каждый раз в Регпалате требовали какие-то новые документы, о которых не знали даже столичные чиновники, в чьей компетенции якобы было их выдавать. О нереальных условиях регистрации АВК Светлана решила рассказать руководству РП, записавшись к одному из чиновников на приём.

– В ответ на жалобу услышала: мол, это ваши проблемы, что вы от меня хотите, женщина? – описала ситуацию Светлана М. – На мои крики в коридоре среагировали люди. Подошли, стали спрашивать, что за проблемы. Оказалось, все стояли с такими же папками документов, и у всех не хватало одного и того же официального бланка. Их точно так же красиво посылали в муниципальное управление ЖКХ.

После двух месяцев хождений женщине всё же удалось зарегистрировать АВК. Но каких нервов это стоило! Её даже до слёз довели, когда в итоге выяснилось: пока она бегала по инстанциям, собирая документы, истёк месячный срок действия протоколов общего собрания и подписей жильцов дома. Собеседница «АиФ в Молдове» посетовала: тут не только женщина заплакала бы от обиды. К её счастью, вопрос удалось решить с помощью объяснительной, в которой она поставила в известность руководство Регпалаты о том, что ряд первичных документов был просрочен из-за длительности подготовки всего пакета бумаг.

Светлане М. повезло с регистрацией АВК, но новоиспечённый председатель понимает: самое сложное ещё впереди. Потому что государство объявило о своём намерении избавиться от жилого фонда, но вот пока неизвестно, как будет передаваться имущество обанкротившихся ЖЭКов, на чьи плечи лягут их долги, образовавшиеся перед поставщиком тепла.

Нежилой фонд

Эксперт, один из авторов Закона о кондоминиуме, Светлана Доготару одобряет действия собственников квартир в многоэтажных домах по организации кондоминиумов в рамках действующего Закона о жилье, принятого в 2015 году, не дожидаясь нового документа. Ориентируясь на этот документ, мэрия уже должна была бы организовать передачу всех зданий, которые находятся в управлении ЖЭКов, собственникам – владельцам квартир.

– Власти должны разработать программу по передаче зданий из ведения муниципия владельцам квартир, – говорит С. Доготару. – Нужно предусмотреть в бюджете Кишинёва финансовые средства на инвентаризацию, паспортизацию домов, а также для поддержания процесса организации кондоминиумов в каждом жилом здании. Для того чтобы создавать кондоминиумы, во-первых, их нужно зарегистрировать. Во-вторых, администрация АВК должна будет утвердить тарифы на техническое содержание зданий, а это невозможно сделать без знания того, что именно следует содержать и ремонтировать. Для этого нужно провести технический аудит, чего не сделали обанкротившиеся ЖЭКи. К тому же, чтобы люди не бегали по инстанциям, собирая нужные документы для регистрации АВК, тратя деньги, было бы актуально ввести электронный документооборот.

Также, считает С. Доготару, местный орган власти должен обеспечить подготовку и выдачу пакета документов, необходимых для регистрации на каждый дом, так как эти документы находятся в подведомственных службах. Принимая во внимание то состояние, в котором пребывают дома, а также тот факт, что в такое состояние они были приведены муниципальными службами, было бы неправильно возлагать эти обязанности на собственников квартир.

А между тем в надежде заработать на смене формы управления жилфондом во дворах жилых домов Кишинёва каждый вечер представители каких-то частных компаний проводят собрания жильцов и предлагают свои услуги быстрой и качественной регистрации кондоминиума. Цена вопроса – от 6000 до 20 000 леев. Новоиспечённый председатель АВК Светлана М. убеждена: все эти гонения людей по инстанциям – неспроста. Жильцам домов создают невыносимые условия, чтобы они отказались от затеи лично заниматься регистрацией АВК. Да и на этом переходе государство тоже неплохо заработает: за регистрацию кондоминиума нужно заплатить около 1500 леев, а закон предусматривает схему организации АВК «один дом – один кондоминиум».

ЦИФРЫ

По данным за 2017 год, 98% квартир в Кишинёве приватизировано, 2% принадлежат государству.

67% жилфонда управляется ЖЭКами. Почти 80% жилых домов в Кишинёве – с высоким уровнем износа.

650 млн леев – долги ЖЭКов поставщику тепла за горячую воду.

22 из 23 ЖЭКов объявлены банкротами.

КОММЕНТАРИЙ

Полусекретные встречи

Виталий Возной, председатель НПО «Любимый город»: По претурам стали проводить полусекретные встречи по поводу регистрации Ассоциаций владельцев в кондоминиуме, о которых мы узнаём или постфактум, или в последний момент от кого-то из знакомых. Я присутствовал 16 марта на одной из таких встреч в претуре сектора Ботаника. Схема традиционная: на публичные слушания от власти приходят консультировать чиновники, которые не знают многих вещей. На массу вопросов у них нет ответов, а консультации проводятся со ссылкой на старый закон, хотя уже есть новый документ.

Любовь Чегаровская