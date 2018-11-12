«Жгли, крошили черепа». Почему в Прибалтике доживают свой век слуги Гитлера

Ужасная в своей обыденности история главы «литовского Гестапо», который в России, США и Израиле считается убийцей тысяч людей, а в Прибалтике — «борцом за свободу».

6-летнюю Фруму Каплан и её мать Гиту литовские полицейские схватили 28 ноября 1941 года — неподалёку от захваченного немцами Вильнюса. Глава созданной нацистскими оккупантами «полиции безопасности» («саугумас») привычно подписал приказ — «передать в руки немецкой администрации». 22 декабря девочку вместе с мамой расстреляли в местечке Понары, где в 1941-1944 гг. эсэсовцами и их литовскими «помощниками» были убиты 100 тысяч человек. Тела жертв зарыли во рву. В 1943-м, пытаясь скрыть следы преступлений, немцы останки выкопали. Обложили дровами, облили маслом и подожгли. Костры в Понарах горели три дня, кости и черепа дробили и перемалывали до состояния пыли, развеивая по ветру. Получается, маленькую Фруму, не сделавшую никому ничего плохого, казнили дважды. На смерть ребёнка обрёк сухощавый, вежливо улыбающийся человек — начальник литовского «гестапо», 34-летний Александрас Лилейкис. Именно его подчинённые, выполняя приказ, хватали евреев по всей Литве за нарушение «законов» — например, ношение жёлтой звезды на одежде или покупку хлеба на рынке. Наказание за это «преступление» было одно — расстрел. Каждый день Лилейкис лихими росчерками на бумаге отправлял на смерть сотни людей.

Кровавый дедушка

В 1944 году шеф литовского «гестапо» вместе с отступающими войсками Гитлера бежал в Германию, а в 1955 году перебрался в США — по приглашению Центрального разведывательного управления. Рассекреченные в 2014 году документы показывают, что в ЦРУ прекрасно знали — Лилейкис причастен к массовыми расстрелам евреев и участников партизанского движения. И, тем не менее, всё равно наняли бывшего гестаповца в качестве «специалиста»: с первоначальным окладом в 1700 долларов.

Это тогда не было чем-то сенсационным — на спецслужбы США активно работал и «лионский мясник», гауптштурмфюрер СС Клаус Барби: эсэсовцу справили фальшивые документы, и тайно вывезли в Боливию. Впоследствии Лилейкис без проблем вышел на пенсию, и жил в Бостоне, публикуя статьи в литовской эмигрантской прессе. В 1982 году в госархиве США неожиданно всплыла фотография нынешнего благообразного пенсионера — стоящего рядом с офицерами СС на месте казней в Понарах. Было начато расследование, тянувшееся 14 (!) лет. Лилейкис категорически всё отрицал. Случилась небывалая вещь — следователи из Америки обратились в СССР с просьбой открыть им военные архивы, но советские власти в такой возможности отказали. Только в 1993 году докторант университета Мичигана Майкл Маккуинв сотрудничестве с офисом специальных расследований Минюста США после четвёртой подряд поездки в Литву отыскал в архивах «кровавые бумаги». Первой сенсацией стала подпись Лилейкиса на приказе отправить в тюрьму 21-летнего еврея Рахмиэля Альперовичюса — парня расстреляли две недели спустя. Затем появился документ об аресте шестилетней Фрумы Каплан и её матери, также с автографом главы литовского «гестапо», и многие другие. Выяснилось, что милый дедушка, доживающий свой век в Бостоне, послал на смерть тысячи людей.

«Особый палач»

В 1994 году помощник генпрокурора США Дэвид Маккей передал дело Лилейкиса в суд Бостона. Перед этим между Минюстом, генпрокуратурой и ЦРУ было заключено соглашение: в ходе процесса не должен упоминаться факт работы нацистского убийцы на американские спецслужбы. Разумеется, бывший гестаповец всё отрицал. На массу вопросов он ответил — «я не помню», «это было давно», «такого я не делал» и «материалы сфабрикованы». Однако, предъявленные документы говорили сами за себя. Суд постановил — Александрас специально охотился на евреев, зная, что отправляет их на казнь, он виновен в гибели огромного количества мирных жителей Литвы. Майкл Маккуин гневно назвал Лилейкиса «особым палачом», убивающим не пистолетом, а авторучкой — ведь он подписывал приказы о передаче невинных людей немецким властям, отлично понимая, что судьба у всех была только одна: пуля в затылок, и наспех засыпанный ров в Понарах. В 1996 году экс-гестаповца лишили американского гражданства, депортировав в Литву.

Бедненький нацист

Однако, в самой независимой Литве решили — нацистский преступник не виновен, его не за что сажать. Он был встречен едва ли не как национальный герой. Литовские власти заявили — нет никаких доказательств насчёт приказов Лилейкиса убивать евреев и партизан. Министерство юстиции США представило документы, подписанные бывшим начальником «полиции безопасности». Но от литовцев в ответ следовали одни и те же слова — Лилейкис уже старенький, ему почти 90 лет, много сложностей, не лучше ли оставить бедного дедушку в покое? Сам экс-глава литовского гестапо дошёл до такой наглости, что выпустил книгу мемуаров, в которой утверждал — он, дескать, сочувствовал евреям, и даже помогал (!) их спасать. Подобной лжи не выдержал центр Симона Визенталя в Израиле, потребовав немедленно привлечь убийцу к ответственности. Ничего не помогало. Палач женщин и детей преспокойно жил в Вильнюсе, ходил на прогулки, и раздавал интервью. Против него даже не пытались возбудить уголовное дело. Экзотическое «правосудие» в Литве в конце концов возмутило американцев. Тогдашний вице-президент США Альберт Гор выступил с жёсткой речью, прямым текстом приказывая отдать нациста под суд. А поскольку власти суверенных балтийских государств ни в чём не смеют отказать своим американским друзьям, против Лилейкиса с большой неохотой открыли следствие. Впрочем, велось оно крайне неторопливо, чисто формально, и довольно скоро прекратилось — «ввиду ухудшения состояния здоровья обвиняемого». Нацистский прислужник так в итоге и не попал в тюрьму — Александрас Лилейкис умер 26 сентября 2000-го года в своей постели в Вильнюсе, не дожив 2 недели до 93-летия. Его заместитель Казис Гимжаускас, лично участвовавший в расстрелах евреев, позже был признан виновным в убийствах и геноциде в феврале 2003-го. И что? Тут же был освобождён «по состоянию здоровья» литовским судом, вскоре скончался.

Обычные убийцы

Смертный приговор шестилетней Фруме Каплан и её матери Гите, подписанный Лилейкисом, в 2008-м году передали Мемориальному музею Холокоста в Вашингтоне: в числе прочих документов о нацистских военных преступниках, скрывавшихся в США.

Несчастная Фрума была уничтожена так, что от неё не осталось никаких следов на земле, ни единой частички праха, чтобы родные смогли прийти, и пролить слёзы над могилой…а её палач избежал наказания, и прожил долгие годы. Всякий раз, когда в Прибалтике снова заиграют «старую пластинку» — мол, эстонцы, латыши и литовцы облачились в немецкую форму гестапо, СС, вспомогательной полиции, дабы бороться со зловещим большевизмом, вспомните о судьбе маленькой Фрумы Каплан. Это не борцы за свободу, а обычные убийцы.