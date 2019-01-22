Жевательные резинки на 80 тысяч леев попытался незаконно ввезти в Молдову житель Сорок (ФОТО)

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Внушительная партия жевательных резинок, стоимость которой составляет около 80 000 леев, была обнаружена пограничниками в багажнике жителя села Василкэу Сорокского района.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, вчера, 21 января, к пункту пропуска Отачь прибыл автомобиль марки Mercedes 312 D, зарегистрированный в РМ. За рулём машины находился 41-летний житель села Василкэу Сорокского района. На основании информации, имеющейся в региональном управлении NORD, пограничники и таможенники решили провести тщательный контроль транспортного средства.

В ходе проверки правоохранители обнаружили в багажном отсеке 256 коробок жевательных резинок, на которые у водителя не оказалось документов. Все 7 680 упаковок должны были попасть на чёрный рынок страны, а после их продажи мужчина получил бы прибыль в размере 80 000 леев.

Контрабанда была изъята и помещена в камеру хранения до выяснения всех обстоятельств.