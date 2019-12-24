Жестокое убийство в Хынчештах: в пьяной ссоре мужчина зарезал собутыльника

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Трагедия произошла вчера вечером в селе Негря Хынчештского района. В пьяной ссоре местный житель зарезал 43-летнего собутыльника.

По данным пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианы Бециву, всё произошло в доме подозреваемого. Приятели употребляли спиртные напитки, а в один момент между ними случилась ссора. Подозреваемый, 60-летний мужчина, схватил нож и напал на собутыльника со спины, ударив ножом.

В результате полученных травм 43-летний мужчина скончался. Подозреваемый задержан на 72 часа. Ему грозит 15 лет лишения свободы.