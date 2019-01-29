Жестокое ограбление в Дрокии: полиция задержала четырёх подозреваемых

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Полиция раскрыла новые детали ограбления в Дрокии, где банкира и его супругу связали и избили в собственном доме, после чего украли все ценные вещи. Правоохранители провели 8 обысков в рамках дела и задержали 4 подозреваемых.

В ходе брифинга глава ГИП Александр Пынзарь сообщил, что в рамках дела полиции удалось задержать четырёх молодых людей в возрасте от 22 до 24 лет, проживающих в городах северного региона страны, пишет unimedia.md. Первый подозреваемый – это 24-летний молодой человек, который ранее был судим, а в этот раз выполнял роль организатора преступления. Второй подозреваемый – 23-летний молодой человек с уголовным прошлым, который был исполнителем. Только один из подозреваемых признал свою вину.

В результате обысков, проводимых по местам жительства подозреваемых, были найдены вещественные доказательства: пистолет, телефоны, SIM-карты, а также предметы, представляющие интерес для следствия. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.

Напомним, что преступление было совершено 26 января в Дрокии. По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Дрокии Лилианы Харя, подозреваемые взломали сейф, откуда украли пистолет. Злоумышленники также присвоили себе денежные средства и золотые украшения хозяев дома. По данным источников unimedia.md, пострадавшими являются банкир и его супруга.