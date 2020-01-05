Жестокая драка в новогоднюю ночь привела к трагедии: 20-летний житель Костешт скончался в больнице

Жестокая драка в новогоднюю ночь привела к трагедии: 20-летний житель Костешт скончался в больнице

20-летний парень из Костешт, которого жестоко избили односельчане в канун Нового года, скончался на больничной койке. Информацию подтвердили в столичной Больнице скорой помощи, пишет unimedia.info.

Напомним, что между несколькими жителями Яловенского района вспыхнул конфликт, в результате которого случилась драка. Пострадавший попал в реанимационное отделение в очень тяжёлом состоянии с множественными переломами черепа, ушибами и другими травмами. Молодой человек находился в коме, однако впоследствии скончался.

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