Жестокая драка в новогоднюю ночь привела к трагедии: 20-летний житель Костешт скончался в больнице

0

20-летний парень из Костешт, которого жестоко избили односельчане в канун Нового года, скончался на больничной койке. Информацию подтвердили в столичной Больнице скорой помощи, пишет unimedia.info.

Напомним, что между несколькими жителями Яловенского района вспыхнул конфликт, в результате которого случилась драка. Пострадавший попал в реанимационное отделение в очень тяжёлом состоянии с множественными переломами черепа, ушибами и другими травмами. Молодой человек находился в коме, однако впоследствии скончался.