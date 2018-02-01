Жесткий отпор унионистам: Сотни сел хотят выступить с декларациями в поддержку сохранения государственности Молдовы

Об этом в рамках программы “Acces direct” на телеканале НТВ-Молдова заявил президент Игорь Додон.

По его словам, сотни населенных пунктов РМ хотят принять аналогичные декларации, которые осуждают унионистов. Глава государства уверен, что реакция обязательно последует, и в самое ближайшее время.

– Не потому, что я прошу. Я твердо уверен, что любое село, которое выступает за государственность РМ, отреагирует на это. И к чему мы придем? Власти хотят поднять всех на баррикады, снова прийти к дестабилизации? Они этого хотят? – подчеркнул глава государства.

Игорь Додон также подтвердил, что в ближайшее время созовет по этому вопросу Высший совет безопасности. Напомним, что ранее глава государства выступил с декларацией, в которой жестко осудил решение нескольких сел страны подписать заявления об объединении с Румынией.