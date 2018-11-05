Жертвы тумана: два человека погибли, двое госпитализированы

Жертвы тумана: два человека погибли, двое госпитализированы

Два человека погибли, а двое других были госпитализированы в Каушанах после того, как автомобиль с пассажирами врезался в дерево. Трагедия произошла сегодня утром около 03:20.

По данным полиции, 49-летний водитель машины Volkswagen из-за густого тумана потерял контроль над автомобилем и врезался в дерево. После удара водитель и 35-летний пассажир, находившийся на заднем сидении, погибли. Два других пассажира в возрасте 32 и 47 лет получили серьёзные травмы и были доставлены в больницу, пишет unimedia.info.

В настоящий момент обстоятельства инцидента выясняются.

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