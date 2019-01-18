Жертвы непогоды: в больницы продолжают поступать люди с переохлаждениями и обморожениями

Жертвы непогоды: в больницы продолжают поступать люди с переохлаждениями и обморожениями

21 переохлаждение и 5 обморожений было зарегистрировано на прошлой неделе. Во всех случаях понадобилась помощь врачей. 

Об этом пишет moldpres.md со ссылкой на Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи.

– За последние 24 часа зарегистрирован один случай переохлаждения в Анений Ной. К врачам обратился 82-летний мужчина, проживающий в неотапливаемом помещении. Он получил медицинскую помощь и доставлен в районную больницу. Случаев обморожений не было зарегистрировано, – поведала пресс-секретарь центра Диана Бланару. 

Переохлаждение и обморожение – это состояния, характерные для холодного периода года. В группу риска входят дети, пожилые люди с хроническими заболеваниями, потребители алкогольных напитков, лица с психическими расстройствами, а также лица без определенного места жительства.

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