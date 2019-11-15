Жертвы наркотиков: в Криулянах умер молодой парень, его приятель – в больнице

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20-летний парень скончался, а его 18-летний приятель попал в больницу в коме 2-й степени после приёма наркотиков. Инцидент произошёл вчера, 14 ноября, в Криулянах.

Как сообщили в местной полиции, в тот вечер бабушка погибшего парня зашла его навестить. Она увидела 20-летнего юношу без сознания на полу, а в спальне лежал его 18-летний знакомый. Женщина вызвала скорую помощь и полицию, однако, к сожалению, одного из парней спасти не удалось.

18-летнего парня доставили в Криулянскую районную больницу и поместили в отделение реанимации. У него диагностировали отравление неизвестным веществом и кому 2-й степени, пишет deschide.md.

При обыске в доме полиция обнаружила наркотические вещества, которые отправили на экспертизу. В то же время было установлено, что оба молодых человека находились в центре внимания полиции с 2017 года в качестве членов преступной группы, специализирующейся на совершении квартирных краж. Они таке попадались в руки правоохранителей за домашнее насилие, кражи, а также употребление и хранение наркотиков.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.