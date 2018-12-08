Жертвы холода: за последние сутки зарегистрированы 4 случая гипотермии

Жертвы холода: за последние сутки зарегистрированы 4 случая гипотермии

Четыре человека с гипотермией обратились в “скорую” за последние сутки. Случаи зарегистрированы в районах Дондюшень и Стрэшень и в муниципиях Кишинев и Комрат. 

Как сообщает пресс-служба Национального центра догоспитальной помощи, речь идет о трех мужчинах и женщине в возрасте от 50 до 73 лет. Три звонка были сделаны с улицы, а один – из дома пострадавшего. Всем пациентам была оказана скорая помощь по месту вызова с последующей госпитализацией.

Гипотермия характерна для холодного сезона. В группе риска – дети, пожилые люди с хроническими заболеваниями, люди, злоупотребляющие алкоголем, люди с психическими отклонениями и люди без постоянного места жительства.

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