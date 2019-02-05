Жертвы гриппа: от осложнений скончались ещё четверо

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Национальное агентство общественного здравоохранения продолжает следить за ситуацией в стране, связанной с распространением гриппа, острых инфекций верхних дыхательных путей и тяжёлых острых респираторных инфекций.

Ещё четыре смертельных случая из-за осложнений гриппа были подтверждены. Двое погибших были из Кишинёва, один пациент из Унгенского и ещё один из Шолданештского района, передаёт realitatea.md. Как сообщается, жертвы не были привиты от сезонного гриппа.

Согласно эпидемиологическим данным в территориях, за неделю (28.01.19-03.02.19) заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей составила 471,04 случаев на 100 000 населения, что несколько превысило порог эпидемии (315,88 случаев на 100 000 населения). Это на 3,7% выше по сравнению с прошлой неделей (21.01.19-27.01.19).

С начала холодного сезона было зарегистрировано 889 случаев заболевания гриппом, в том числе 348 случаев за последнюю неделю. В течение отчётного периода в вирусологической лаборатории на предмет присутствия вирусов гриппа было исследовано 658 образцов, взятых от лиц с острыми вирусными респираторными инфекциями (в том числе 103 образца на прошлой неделе). Результат оказался положительным в 231 образце для вирусов, связанных с гриппом, и в 80 образцах, не связанных с гриппом (риновирус, аденовирус, коронавирус, бокавирус и т. д.).

По последним данным, с начала сезона гриппа жертвами AH1N1 стали 13 человек. В республике продолжается вакцинация против гриппа граждан с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.